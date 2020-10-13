Пасынок Кернеса опубликовал новую справку о лечении мэра Харькова
Пасынок городского головы Харькова Родион Гайсинский опубликовал с соцсети новую справку о состоянии здоровья и лечении Геннадия Кернеса.
Фото справки Родион Гайсинский выложил на своей странице в Instagram, передает RegioNews.
Справка гласит, что Кернес делает успехи и врачи ожидают его полного выздоровления. Однако, словесные обороты в документе предельно расплывчаты, а деталей нет.
Таким образом, реальные доказательства удовлетворительного состояния Геннадия Кернеса по-прежнему отсутствуют.
Напомним, вчера глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что по его информации Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.
В свою очередь, чиновники Харьковского городского совета утверждают, что вчерашнее заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что Геннадий Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется является абсолютно безосновательным.