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13 октября 2020, 22:25 3

Пасынок Кернеса опубликовал новую справку о лечении мэра Харькова

13 октября 2020, 22:25 3
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В документе ничего конкретного о состоянии здоровья Геннадия Кернеса нет
В документе ничего конкретного о состоянии здоровья Геннадия Кернеса нет
Фото: Facebook
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Пасынок городского головы Харькова Родион Гайсинский опубликовал с соцсети новую справку о состоянии здоровья и лечении Геннадия Кернеса.

Фото справки Родион Гайсинский выложил на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Справка гласит, что Кернес делает успехи и врачи ожидают его полного выздоровления. Однако, словесные обороты в документе предельно расплывчаты, а деталей нет.

Таким образом, реальные доказательства удовлетворительного состояния Геннадия Кернеса по-прежнему отсутствуют.

Напомним, вчера глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что по его информации Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.

В свою очередь, чиновники Харьковского городского совета утверждают, что вчерашнее заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что Геннадий Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется является абсолютно безосновательным.

Кернес Геннадий Харьков Германия больницы здоровье документ
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