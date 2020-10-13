Пасинок Кернеса опублікував нову довідку про лікування мера Харкова

У документі нічого конкретного про стан здоров'я Геннадія Кернеса немає

У документі нічого конкретного про стан здоров'я Геннадія Кернеса немає

Фото: Facebook

Пасинок міського голови Харкова Родіон Гайсинський опублікував у соцмережі нову довідку про стан здоров'я та лікуванні Геннадія Кернеса.

Фото довідки Родіон Гайсинський виклав на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Довідка свідчить, що Кернес робить успіхи і лікарі очікують його повного одужання. Однак, словесні обороти в документі гранично розпливчасті, а деталей немає.

Таким чином, реальні докази задовільного стану Геннадія Кернеса як і раніше відсутні.

Нагадаємо, вчора голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що за його інформацією Кернес почуває себе погано і до виборів в Харків не повернеться.

У свою чергу, чиновники Харківської міської ради стверджують, що вчорашня заява голови Харківської ОДА Олексія Кучера про те, що Геннадій Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться є абсолютно безпідставною.