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19 сентября 2020, 15:42 9

"Имею право дышать": в Запорожье состоялся массовый митинг из-за экологических проблем в городе

19 сентября 2020, 15:42 9
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На митинг вышло более четырех тысяч человек
На митинг вышло более четырех тысяч человек
Фото: zoda.gov.ua
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Жители Запорожья собрались 19 сентября на площади Героев на экологическую акцию под названием: “Я имею право дышать!”. Главным требованием протестующих было добиться уменьшения выбросов промышленных предприятий города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Многие принесли с собой нарисованные плакаты и были в противогазах, все участники акции обеспокоены проблемой ухудшения экологической ситуации в городе. У одних в руках были государственные флаги, в других плакаты: "Нечем дышать", "Хочу дышать чистым воздухом, а не слушать обещания руководства города".

Екоактвисты высказывали свои мнения и предложения относительно снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшения окружающей среды. Во время мероприятия проводился сбор подписей с требованием к областной и городской власти повлиять на предприятия города.

На митинг пришел и председатель Запорожской ОГА Виталий Боговин. По его словам, областная власть работает над программой снижения выбросов. Он также пригласил представителей общественных организаций присоединиться к сотрудничеству в рабочей группе.

Напомним, в Запорожье на титано-магниевом комбинате произошла утечка химикатов.

Ранее сообщалось, что возле Харьковской облгосадминистрации прошла акция протеста - люди протестовали против деятельности коксового завода в городе.

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