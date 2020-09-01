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01 сентября 2020, 13:45 4

Кличко назначил себе нового заместителя: кто им стал

01 сентября 2020, 13:45 4
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Чиновник является депутатом Киевского городского совета
Чиновник является депутатом Киевского городского совета
Фото: КГГА
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Глава Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначил Александра Харченко на должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 сентября 2020 года.

Соответствующее распоряжение №581 подписано 31 августа 2020 года, передает RegioNews.

Отметим, что Харченко занял место Владимира Слончака, которого Виталий Кличко уволил после нападения на полицейских.

Известно, что Харченко родился 12 октября 1980 года. Имеет визу образование, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", юрист. В 2003 году – Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятия", экономист. В 2010 окончил Kennesaw State University (США) и получил квалификацию "магистр администрирования".

Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора Нежинской межрайпрокуратуры Черниговской области. В 2005 году работал начальником юридического управления ООО "Юридическая фирма "Защита".

В 2005-2007 годах – начальник юридического управления ООО "Менеджмент. Инновации. Развитие". С 2006 до 2020-го занимался предпринимательской деятельностью в области права и адвокатской деятельностью. С 2018 года до этого времени работал на должности начальника юридического управления ООО "ОвручГазАвто".

Харченко является внефракционным депутатом Киевского городского совета.

Напомним, 27 апреля заместителя Кличко Владимира Слончака задержали за нападение на работника полиции.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко извинился за подчиненного и уволил Слончака за избиение полицейского. С тех пор должность заместителя председателя КГГА оставалась вакантной.

23 июля кандидатуру Александра Харченко согласовали на должность заместителя председателя КГГА.

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