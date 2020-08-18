На Харьковщине ВАЗ сбил на переходе молодую женщину с младенцем: подробности

Сейчас женщина находится в больнице

Сейчас женщина находится в больнице

В поселке Песочин, что под Харьковом, в результате дтп, которая произошла 17 августа, получила серьезные травмы 24-летняя женщина.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла 17 августа около 15:15 на Шевченковском переулке в поселке Песочин. 59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" сбил на пешеходном переходе 24-летнюю женщину, которая с коляской переходила дорогу. Пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу.

"Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции . Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", — говорят правоохранители.

Женщина – медицинская сестра военного госпиталя, служит в Вооруженных силах Украины по контракту, рассказал представитель Минбороны в Харьковской области Виталий Саранцев. Сейчас она в декретном отпуске, ухаживает за ребенком. В результате аварии получила многочисленные травмы, находится в реанимации, однако его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ребенок не пострадал, находится с отцом.

Напомним, в Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия.