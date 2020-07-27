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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 17:52 4

На Прикарпатье планируют разработать противопаводковую программу

27 июля 2020, 17:52 4
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Программа будет базироваться на опыте Закарпатской области
Программа будет базироваться на опыте Закарпатской области
Фото: ГСЧС
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В Ивано-Франковской области планируют разработать противопаводковую программу, которая позволит защитить населенные пункты, инфраструктурные объекты и земли.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Фраковскои ОГА, передает RegioNews.

По мнению чиновников, программа позволит обеспечить комплексный подход к управлению паводковым стоком в бассейнах рек области, и ее реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов.

Она позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предотвращению и минимизации негативных последствий", - сообщил глава ОГА Виталий Федоров.

Программа будет базироваться на опыте Закарпатской области, где она действует на протяжении нескольких лет.

Напомним, на Прикарпатье начали начислять компенсации пострадавшим от наводнений.

Ивано-Франковск власть ОГА Наводнение Программа
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