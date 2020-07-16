В Харькове от Кучера ушла советница, которая занималась вопросами коронавируса

Наталья Попова о причинах своего решения не сообщила

Наталья Попова о причинах своего решения не сообщила

Фото: Facebook

Советник председателя Харьковской областной государственной администрации по медицинским вопросам Наталья Попова написала заявление об увольнении.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Прошу уволить меня с должности советника председателя Харьковской государственной администрации по собственному желанию", - сказано в заявлении.

Напомним, 28 мая председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер предложил волонтеру Наталье Поповой, которая борется за права медиков стать советником. В июне она была назначена советником Кучера.

Ранее сообщалось, что в Харькове митинговали против назначения Мураевой заместителем председателя ОГА.