В Харькове от Кучера ушла советница, которая занималась вопросами коронавируса
Наталья Попова о причинах своего решения не сообщила
Наталья Попова о причинах своего решения не сообщила
Советник председателя Харьковской областной государственной администрации по медицинским вопросам Наталья Попова написала заявление об увольнении.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Прошу уволить меня с должности советника председателя Харьковской государственной администрации по собственному желанию", - сказано в заявлении.
Напомним, 28 мая председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер предложил волонтеру Наталье Поповой, которая борется за права медиков стать советником. В июне она была назначена советником Кучера.
Ранее сообщалось, что в Харькове митинговали против назначения Мураевой заместителем председателя ОГА.
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