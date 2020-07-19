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Сводка ОСС: с начала суток на Донбассе зафиксировано уже шесть обстрелов
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19 июля 2020, 09:49 2

Сводка ОСС: с начала суток на Донбассе зафиксировано уже шесть обстрелов

19 июля 2020, 09:49 2
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Потерь среди украинских военных за текущие сутки пока нет
Фото: Штаб ООС
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За прошедшие сутки в штабе ООС констатировали 13 обстрелов. Ранен один украинский защитник.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник использовал запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения. Неподалеку Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского.

Недалеко от Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник применил гранатометы разных систем, а возле Старогнатовки – крупнокалиберные пулеметы

Вчера, 18 июля в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Старогнатовки противник на рассвете применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а вечером – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Водяного агрессор стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Новоселовка Вторая захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки – из гранатометов и стрелкового оружия, а против защитников Гнутового, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вражеские обстрелы из вооружения запрещенного Минскими договоренностями зафиксировано вблизи Новотошковського. По опорных пунктах наших защитников неподалеку Хутора Свободный и Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник осуществил три очереди из стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

Сведения по состоянию на 07:00 19 июля 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 18 июля вооруженные формирования Российской...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 18 июля 2020 г.

Напомним, вчера боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим "тишины".

Донбасс ООС РФ оружие обстрелы ранение Донецкая область Луганская область
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