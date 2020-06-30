В Харькове под суд пойдут аферисты, обманувшие украинцев на два миллиона

Жертвами мошенников стали жители нескольких областей

Жертвами мошенников стали жители нескольких областей

В Харькове будут судить группу мошенников, которые, продавая через Интернет товары массового потребления по низким ценам, обманули граждан из нескольких областей Украины на более чем два миллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Известно, что аферисты размещали объявление о продаже медицинских масок по ценам ниже рыночной, а от покупателя требовалась лишь предоплата на банковскую карту. Которая, как оказалось, была оформлена на подставное лицо. После проведения предварительных расчетов жертвы товар не получали, а злоумышленники переставали выходить на связь.

Участников банды задержали в конце февраля 2020 года при попытке снять средства, полученные от гражданина за продажу масок. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что полицейские собрали доказательства причастности злоумышленников к восьми фактам преступной деятельности на более чем два миллиона гривен.

В состав группировки входит пять человек в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Их жертвами стали жители Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областей.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в суд. Организатору и участникам преступной группы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Обвиняемым грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Ужгороде в одном из медцентров злоумышленник продавал справки о прохождении тестов на коронавирус.