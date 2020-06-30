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30 июня 2020, 10:12 3

В Черкасской области напали на медиков "скорой помощи"

30 июня 2020, 10:12 3
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Врачи "скорой" боятся выезжать на вызовы
Врачи "скорой" боятся выезжать на вызовы
Фото: из открытых источников
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В селе Босовка Черкасской области на бригаду медиков "скорой помощи" напал мужчина - он преградил дорогу и начал бить ногой по машине медиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Дзвин.

Отмечается, что бригада медиков ехала на помощь мужчине, который упал и повредил руку.

Где-то за метров 80 до указанного адреса молодой человек преградил дорогу и начал бить ногой по автомобилю "скорой", со второго раза выбив стекло. Фельдшера вызвали полицию", - отмечает издание.

Как выяснилось, таким образом сын потерпевшего, к которому ехала "скорая" решил отомстить медикам, которые якобы долго добирались до его отца.

Кроме того, молодой человек пребывал в неадекватном состоянии и с явными признаками алкогольного опьянения.

Надеемся на адекватную реакцию полиции и просим установить личность мужчины, который совершил нападение на бригаду и привлечь его к ответственности" - сообщили в медицинском учреждении.

Сотрудники полиции составили протокол, но молодого человека, устроившего нападение, к моменту приезда правоохранителей уже не было дома.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовит больницы третьей волны для приема больных на коронавирус из-за постоянного роста количества больных.

карантин врачи медики скорая помощь полиция
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