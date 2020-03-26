Розыск из-за COVID-19: на Харьковщине десять человек бежали с самоизоляции

В Харьковской области информационное согласие на самоизоляцию в связи с угрозой распространения COVID-19 подписали более 200 человек

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В Харьковской области информационное согласие на самоизоляцию в связи с угрозой распространения COVID-19 подписали более 200 человек

Как передает RegioNews, об этом в эфире Общественное: Харьков рассказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

"Было постановление главного государственного санитарного врача и только с утра в минувшее воскресенье (22 марта, - ред.) начался сбор информационного согласия, он собирается пограничниками и передается в наше учреждение", - сказала она.

По ее словам, из 211 лиц, которые должны были оформить согласие на самоизоляцию, сделали это не все.

"Десять человек на сегодняшний день находятся в розыске", - уточнила врач и добавила, что для розыска лабораторный центр сотрудничает с полицией.

Как отметила Махота, иногда люди, которые отказываются от самоизоляции, дают несуществующие номера или неправильные адреса.

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Напомним, вечером 20 марта выявили коронавирус у жены заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории, которая вернулась из Франции, но в Харьков не приезжала.

Позже госпитализировали и ее супруга. Спустя несколько дней стало известно, что Владимир также болен коронавирусом. При этом после возвращения из Европы он приезжал в Харьков и ходил на работу в облсовет. Семья Скоробагачей проходит лечение в киевской клинике.

23 марта в здание Харьковского областного совета, что по ул. Сумская, 64, нагрянули сотрудники санэпидслужбы для проведения дезинфекции - провели дезенфекцию помещений и документов.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.