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23 марта 2020, 17:12 6

Николаевский игровой клуб, где в карантин продавали муку и соль, принадлежит соратнику Шария

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23 марта 2020, 17:12 6
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Владельцем игрового клуба в Николаеве, где в карантин решили выставить на продажу соль и муку, оказался заместитель координатора партии "Шария" в Николаевской области Иван Коваленко
Фото: Facebook
Владельцем игрового клуба в Николаеве, где в карантин решили выставить на продажу соль и муку, оказался заместитель координатора партии "Шария" в Николаевской области Иван Коваленко

Об этом сообщает RegioNews.

Напомним, что в Николаеве предприимчивый владелец игрового клуба решил обойти карантинные ограничения и выставил на продажу соль и муку, чтобы не закрываться.

Правоохранители пригрозили владельцу клуба штрафом. Тот в ответ заявил, что не намерен закрывать заведение, пока в городе продолжают работать крупные непродуктовые супермаркеты.

Как стало известно, владельцем клуба является Иван Коваленко, по совместительству заместитель координатора партии "Шария" по Николаевско области.

На странице у Facebook Ивана Коваленко указано, что он является генеральным директором сети игровіх клубов BFG-Game group. На платформе YouControl он указан в перечне учредителей ООО.


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