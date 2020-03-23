Николаевский игровой клуб, где в карантин продавали муку и соль, принадлежит соратнику Шария

Владельцем игрового клуба в Николаеве, где в карантин решили выставить на продажу соль и муку, оказался заместитель координатора партии "Шария" в Николаевской области Иван Коваленко

Фото: Facebook

Владельцем игрового клуба в Николаеве, где в карантин решили выставить на продажу соль и муку, оказался заместитель координатора партии "Шария" в Николаевской области Иван Коваленко

Об этом сообщает RegioNews. Напомним, что в Николаеве предприимчивый владелец игрового клуба решил обойти карантинные ограничения и выставил на продажу соль и муку, чтобы не закрываться. Правоохранители пригрозили владельцу клуба штрафом. Тот в ответ заявил, что не намерен закрывать заведение, пока в городе продолжают работать крупные непродуктовые супермаркеты. Как стало известно, владельцем клуба является Иван Коваленко, по совместительству заместитель координатора партии "Шария" по Николаевско области. На странице у Facebook Ивана Коваленко указано, что он является генеральным директором сети игровіх клубов BFG-Game group. На платформе YouControl он указан в перечне учредителей ООО.

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