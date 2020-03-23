Назначен главный санврач Харьковской области
Руководитель Харьковского лабцентра Любовь Махота назначена и.о. главного государственного санитарного врача Харьковской области
Руководитель Харьковского лабцентра Любовь Махота назначена и.о. главного государственного санитарного врача Харьковской области
Соответствующее распоряжение издал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает сайт МОЗ, передает RegioNews.
Главные государственные санитарные врачи в регионах будут отвечать за эпиднадзор, предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.
Напомним, что на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболела жена чиновника Харьковского облсовета.
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