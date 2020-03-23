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23 марта 2020, 15:42

Назначен главный санврач Харьковской области

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23 марта 2020, 15:42
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Руководитель Харьковского лабцентра Любовь Махота назначена и.о. главного государственного санитарного врача Харьковской области
Фото: KHARKIV Today
Руководитель Харьковского лабцентра Любовь Махота назначена и.о. главного государственного санитарного врача Харьковской области

Соответствующее распоряжение издал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает сайт МОЗ, передает RegioNews.

Главные государственные санитарные врачи в регионах будут отвечать за эпиднадзор, предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

Напомним, что на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболела жена чиновника Харьковского облсовета.


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