Буде подорожчання: як зміняться ціни на каву в 2026 році

Ілюстративне фото

З серпня 2025 року у світі спостерігають подорожчання кави. Експерт пояснив, що буде з цінами цьогоріч

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Через несприятливі погодні умови в країнах-виробниках у листопаді 2025 року ціни на каву зросли на 27%. Науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький. Зокрема, в другій половині 2025 року відбулося скорочення глобальних запасів кави. Це вплинуло і на ціни в Україні.

"З серпня 2025 року ціна кави в роздрібних мережах додатково зросла на 11%. Зважаючи на те, що українські компанії-імпортери працюють в умовах надзвичайно високих ризиків, варто очікувати продовження зростання вартості кави для наших споживачів на початку 2026 року. При збереженні відносної стабільності воно не повинно перевищити 10%", - вважає експерт.

Слід зазначити, що в Україні ціни на каву з початку повномасштабної війни зросли вдвічі. За підсумком 2025 року середня вартість чашки еспресо подорожчала на 17%.

