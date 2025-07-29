Монет номиналом 10 копеек больше не будет: детали от Нацбанка

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Национальный банк Украины объявил о постепенном прекращении чеканки и изъятии из обращения монет номиналом 10 копеек из-за их утраты функционального значения в наличных расчетах

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Сейчас в обращении находится около 5,5 млрд разменных монет, из них 4,1 млрд - это 10-копеечные.

Как пояснили в Нацбанке, с 1 октября 2025 года чеканку 10-копеечных монет прекратят, а сами монеты будут постепенно изымать из обращения. В то же время они останутся законными платежными средствами к отдельному решению регулятора. Банки будут принимать эти монеты на счета, но возвращать их наличными не будут.

В торговых сетях монеты можно будет использовать, а в случае их отсутствия будет применяться механизм закругления суммы в чеке по установленным правилам (до 00 или 50 копеек). Это касается только наличных расчетов и не отразится на безналичных операциях.

НБУ объясняет, что округление не повлияет на общий уровень цен, поскольку речь идет об итоговой сумме, а не о отдельных ценах товаров.

Напомним, в сентябре 2024 года Нацбанк инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" для восстановления исторической справедливости. Уже в октябре финансовый регулятор направил в Верховную Раду соответствующий пакет законопроектов для изменения названия копеек. Следовательно, Национальный банк планирует выпустить новый тираж монет номиналом 50 копеек уже "шагами".