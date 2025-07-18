10 народных депутатов получили подозрение. А что по остальным?

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В 2024 году НАБУ сообщило о подозрении 10 депутатам. А среди 5 тысяч судей – только пяти. О чем это говорит? Аналитика на основе колонки судьи Барсука Марина для "Украинской правды".

В 2024 году НАБУ сообщило о подозрении 10 народным депутатам. На этом фоне возникает вопрос: а как с судебной системой?

Данные официальной статистики свидетельствуют: за 2024 год подозрение получили лишь 5 судей из 4999 – это менее 0,1% . По сравнению с другими ветвями власти – это самый низкий показатель.

В колонке на Украинской правде судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Барсук Марина объясняет, почему общество видит только вершину айсберга и почему настоящие изменения в системе происходят, хоть и не всегда громко. Она также анализирует цифры, динамику реформ и публичные вызовы, с которыми сталкиваются судьи.

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