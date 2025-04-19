На сколько подорожал печеный кулич на Пасху: в Госстате рассказали как изменились цены
В Украине регулярно изменяются цены на продукты. В частности, и на те, которые нужны для пасхи на Пасху. Хотя некоторые ингредиенты все же упали в цене
Об этом сообщает Государственная служба стаститики, передает RegioNews.
Почти все продукты, необходимые для приготовления пасхи на Пасху подорожали. Исключением стали только соль и сухофрукты – они спали в цене.
По данным Госстата, цены на основные ингредиенты кулича за год изменились следующим образом :
- яйца подорожали на 44,7%;
- масло подсолнечное подорожало на 35,4%;
- мука пшеничная подорожала на 32,5%;
- масло сливочное подорожало на 31,9%;
- молоко подорожало на 19,5%;
- сахар подорожал на 7,2%;
- соль подешевела на 6,2%;
- сухофрукты подешевели на 0,5%.
Напомним, ранее рассказывали, что в этом году стоимость пасхального набора в Украине будет на 17% выше, если сравнивать с 2024 годом. Самый дешевый вариант корзины составил 950,19 гривен, а самый дорогой – 1 189,73 гривны.
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