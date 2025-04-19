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В Украине регулярно изменяются цены на продукты. В частности, и на те, которые нужны для пасхи на Пасху. Хотя некоторые ингредиенты все же упали в цене

Об этом сообщает Государственная служба стаститики, передает RegioNews.

Почти все продукты, необходимые для приготовления пасхи на Пасху подорожали. Исключением стали только соль и сухофрукты – они спали в цене.

По данным Госстата, цены на основные ингредиенты кулича за год изменились следующим образом :

яйца подорожали на 44,7%;

масло подсолнечное подорожало на 35,4%;

мука пшеничная подорожала на 32,5%;

масло сливочное подорожало на 31,9%;

молоко подорожало на 19,5%;

сахар подорожал на 7,2%;

соль подешевела на 6,2%;

сухофрукты подешевели на 0,5%.

Напомним, ранее рассказывали, что в этом году стоимость пасхального набора в Украине будет на 17% выше, если сравнивать с 2024 годом. Самый дешевый вариант корзины составил 950,19 гривен, а самый дорогой – 1 189,73 гривны.