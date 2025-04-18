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18 апреля 2025, 22:59

На Пасхальные праздники в Украине будут дежурить более 6 тысяч спасателей

18 апреля 2025, 22:59
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фото: ГСЧС
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На Пасху по всей Украине будет дежурить более 6 тысяч сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и 2,5 тысяч единиц техники

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Роман Цирень, отвечая на вопрос о готовности спасательной службы к Пасхе, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В государстве на праздники будут дежурить более 6 тысяч сотрудников ГСЧС - пожарных, спасателей, будет задействовано 2,5 тысяч специальной и другой пожарно-спасательной техники", - отметил он.

В частности, в Киеве будет задействовано на дежурствах 100 единиц техники и 430 спасателей.

Также Цирень добавил, что в некоторых случаях спасатели применяют санкции в отношении таких руководителей религиозных общин, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Напомним, на Пасху полиция ужесточит меры безопасности.

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