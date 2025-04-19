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В Україні регулярно змінюються ціни на продукти. Зокрема, і на ті, які потрібні для паски на Великдень. Хоча деякі інгредієнти все ж впали в ціні

Про це повідомляє Державна служба стаститики, передає RegioNews.

Майже всі продукти, які потрібні для приготування паски на Великдень подорожчали. Винятком стали лише сіль і сухофрукти - вони спали в ціні.

За даними Держстату, ціни на основні інгредієнти паски за рік змінилися таким чином:

яйця здорожчали на 44,7%;

олія соняшникова здорожчала на 35,4%;

борошно пшеничне здорожчало на 32,5%;

масло вершкове здорожчало на 31,9%;

молоко здорожчало на 19,5%;

цукор здорожчав на 7,2%;

сіль подешевшала на 6,2%;

сухофрукти подешевшали 0,5%.

Нагадаємо, раніше розповідали, що цьогоріч вартість великоднього набору в Україні буде на 17% вище, якщо порівнювати з 2024 роком. Найдешевший варіант кошика склав 950,19 гривень, а найдорожчий - 1 189,73 гривні.