На скільки подорожчала спечена паска на Великдень: у Держстаті розповіли як змінились ціни
В Україні регулярно змінюються ціни на продукти. Зокрема, і на ті, які потрібні для паски на Великдень. Хоча деякі інгредієнти все ж впали в ціні
Про це повідомляє Державна служба стаститики, передає RegioNews.
Майже всі продукти, які потрібні для приготування паски на Великдень подорожчали. Винятком стали лише сіль і сухофрукти - вони спали в ціні.
За даними Держстату, ціни на основні інгредієнти паски за рік змінилися таким чином:
- яйця здорожчали на 44,7%;
- олія соняшникова здорожчала на 35,4%;
- борошно пшеничне здорожчало на 32,5%;
- масло вершкове здорожчало на 31,9%;
- молоко здорожчало на 19,5%;
- цукор здорожчав на 7,2%;
- сіль подешевшала на 6,2%;
- сухофрукти подешевшали 0,5%.
Нагадаємо, раніше розповідали, що цьогоріч вартість великоднього набору в Україні буде на 17% вище, якщо порівнювати з 2024 роком. Найдешевший варіант кошика склав 950,19 гривень, а найдорожчий - 1 189,73 гривні.
На Великодні свята в Україні чергуватимуть понад 6 тисяч рятувальниківВсі новини »
18 квітня 2025, 22:59Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень
18 квітня 2025, 15:28До Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда
17 квітня 2025, 06:12
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
Не сподобалась поведінка ТЦК: на Полтавщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації
19 квітня 2025, 04:30Житель Львівщини прийшов на тест на отримання водійського посвідчення в "розумних" окулярах
19 квітня 2025, 03:50На Волині за п'яне ДТП судили 16-річного підлітка
19 квітня 2025, 03:30Актор Тарас Цимбалюк стане новим "Холостяком"
19 квітня 2025, 01:55В Україні протестували FPV-бомбери: чим вони краще за FPV
19 квітня 2025, 00:55Удар росіян по Нікополю: в прокуратурі почали розслідування і розповіли про наслідки
18 квітня 2025, 23:25На Черкащині затримали чоловіка, який "торгував" бронюванням від мобілізації
18 квітня 2025, 23:05На Великодні свята в Україні чергуватимуть понад 6 тисяч рятувальників
18 квітня 2025, 22:59На Волині поляка засудили на 5 років за те, що він намагався вивезти ухилянта за кордон
18 квітня 2025, 22:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+