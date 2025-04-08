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08 апреля 2025, 14:18

Поддержка от Бельгии: Украина получила пособие на 2,2 млрд евро

08 апреля 2025, 14:18
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фото: Getty images
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Бельгия выделила Украине более 2,2 млрд евро на военную, гуманитарную помощь и восстановление с начала полномасштабной войны с Россией

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на информацию, предоставленную МИД Бельгии, передает RegioNews.

Отмечается, что из выделенной суммы 150 миллионов евро направлены на восстановление Украины в рамках программы BE-Relieve, которую реализует бельгийское агентство международного сотрудничества Enabel.

Программа сосредоточена на трех ключевых направлениях: энергетика и экологическое строительство, здравоохранение и социальная защита. А также образование, профессиональные навыки и трудоустройство.

Средства бельгийских программ были использованы для восстановления школ, больниц и объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Чернигове.

Как известно, сегодня утром делегация правительства Бельгии прибыла в Киев. В ее состав вошли премьер-министр Барт Де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен.

Напомним, Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о сумме 995 миллионов долларов. Эта помощь будет выделяться в течение 2025-2027 годов.

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Украина Бельгия финансирование поддержка партнеры гуманитарная помощь деньги
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