11:15  08 квітня
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
10:44  08 квітня
Холод і сніг у квітні: на горі Піп Іван 15° морозу
09:59  08 квітня
На Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 14:18

Підтримка від Бельгії: Україна отримала допомогу на 2,2 млрд євро

08 квітня 2025, 14:18
Читайте также на русском языке
фото: Getty images
Читайте также
на русском языке

Бельгія виділила Україні понад 2,2 млрд євро на військову, гуманітарну допомогу та відновлення з початку повномасштабної війни з Росією

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на інформацію, яку надало МЗС Бельгії, передає RegioNews.

Зазначається, що з виділеної суми, 150 мільйонів євро спрямовані на відновлення України в рамках програми BE-Relieve, яку реалізує бельгійське агентство міжнародного співробітництва Enabel.

Програма зосереджена на трьох ключових напрямках: енергетика й екологічне будівництво, охорона здоров’я та соціальний захист. А також освіта, професійні навички та працевлаштування.

За інформацією джерел, кошти бельгійських програм було використано для відновлення шкіл, лікарень і об'єктів енергетичної інфраструктури в Києві та Чернігові.

Як відомо, сьогодні вранці делегація уряду Бельгії прибула до Києва. До її складу увійшли прем'єр-міністр Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.

Нагадаємо, Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про суму 995 мільйонів доларів. Ця допомога виділятиметься протягом 2025-2027 років.

Читайте також: Сильна армія та оборонні альянси: що стане гарантією безпеки України

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Бельгія финансирование підтримка партнери гуманітарна допомога гроші
Спільний секретний штаб України і США: Залужний поділився подробицями
08 квітня 2025, 11:27
Франція офіційно: у 2025 році Україна — наш головний пріоритет
07 квітня 2025, 07:27
У Німеччині повідомили, скільки грошей готові виділити на розмінування України
04 квітня 2025, 20:15
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Експосадовець вимагав "відкат" від підприємця, який займається технікою для бойових підрозділів
08 квітня 2025, 14:40
Вічний недобуд чи майбутній трофей: які кораблі насправді "будує" РФ у Криму і що з ними не так
08 квітня 2025, 14:30
Бондаренко залишив посаду секретаря Київради
08 квітня 2025, 14:20
Майже 2 мільйони збитків: у Житомирі чоловік крав пальне з підприємства
08 квітня 2025, 13:59
На Тернопільщині жінка обікрала брата-військовослужбовця
08 квітня 2025, 13:35
Окупанти продовжують атакувати цивільних у Вовчанську: поранено чоловіка
08 квітня 2025, 13:13
Застрелив військового і планував вбивство Синєгубова: зловмисник постане перед судом
08 квітня 2025, 12:57
В Одесі судитимуть двох утриманців слідчого ізолятора за вимагання грошей в іншого ув’язненого
08 квітня 2025, 12:53
$6000 за лекції: віцепрем'єрка Свириденко задекларувала рекордні гонорари
08 квітня 2025, 12:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »