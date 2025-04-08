Підтримка від Бельгії: Україна отримала допомогу на 2,2 млрд євро

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Бельгія виділила Україні понад 2,2 млрд євро на військову, гуманітарну допомогу та відновлення з початку повномасштабної війни з Росією

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на інформацію, яку надало МЗС Бельгії, передає RegioNews.

Зазначається, що з виділеної суми, 150 мільйонів євро спрямовані на відновлення України в рамках програми BE-Relieve, яку реалізує бельгійське агентство міжнародного співробітництва Enabel.

Програма зосереджена на трьох ключових напрямках: енергетика й екологічне будівництво, охорона здоров’я та соціальний захист. А також освіта, професійні навички та працевлаштування.

За інформацією джерел, кошти бельгійських програм було використано для відновлення шкіл, лікарень і об'єктів енергетичної інфраструктури в Києві та Чернігові.

Як відомо, сьогодні вранці делегація уряду Бельгії прибула до Києва. До її складу увійшли прем'єр-міністр Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.

Нагадаємо, Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про суму 995 мільйонів доларів. Ця допомога виділятиметься протягом 2025-2027 років.

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