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С 1 марта 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий – выплаты будут увеличены на 11,5%

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

По его словам, индексация коснется более 10 млн. граждан.

Премьер-министр отметил, что минимальный размер повышения пенсий будет составлять не менее 100 гривен. При этом правительство вводит максимальный размер индексации – до 1500 гривен.

По словам Шмыгаля, это делается для того, чтобы "справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии".

Отметим, что есть ряд категорий пенсионеров, которых не коснется индексация.

Вышедшие на пенсию пенсионеры после 1 января 2025 года: их выплаты уже рассчитаны с учетом актуальных показателей, поэтому дополнительная индексация не предусмотрена.

Пенсионеры, получающие пенсию менее трех лет: их выплаты уже учитывают современные зарплаты, поэтому индексация для них не производится.

Пенсионеры с выплатами, превышающими 10 прожиточных минимумов (23 610 грн): для них индексация не предусмотрена.

Также работающие пенсионеры, которых в Украине насчитывается около 2,8 миллионов, не подпадают под индексацию 1 марта. Для них предусмотрен отдельный механизм перерасчета пенсий, который состоится в апреле 2025 года. Размер повышения для этой категории будет меньше по сравнению с индексацией для неработающих пенсионеров.

Напомним, Кабинет министров ограничил максимальную торговую наценку лекарства для аптек и оптовых поставщиков. Такое решение правительство приняло на заседании 14 февраля.