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25 лютого 2025, 19:04

Українцям у березні підвищать пенсії

25 лютого 2025, 19:04
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фото з відкритих джерел
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З 1 березня 2025 року в Україні буде проведена індексація пенсій - виплати будуть збільшені на 11,5%

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews.

За його словами, індексація торкнеться понад 10 млн громадян.

Прем'єр-міністр зазначив, що мінімальний розмір підвищення пенсій складатиме не менше 100 гривень. При цьому уряд впроваджує максимальний розмір індексації - до 1500 гривень.

За словами Шмигаля, це робиться для того, щоб "справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії".

Зазначимо, є низка категорій пенсіонерів, яких не торкнеться індексація.

  • Пенсіонери, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року: їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників, тому додаткова індексація не передбачена.
  • Пенсіонери, які отримують пенсію менше трьох років: їхні виплати вже враховують сучасні зарплати, тому індексація для них не проводиться.
  • Пенсіонери з виплатами, що перевищують 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн): для них індексація не передбачена.

Також працюючі пенсіонери, яких в Україні налічується близько 2,8 мільйона, не підпадають під індексацію 1 березня. Для них передбачено окремий механізм перерахунку пенсій, який відбудеться у квітні 2025 року. Розмір підвищення для цієї категорії буде меншим порівняно з індексацією для непрацюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів обмежив максимальну торговельну націнку ліків для аптек та гуртових постачальників. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 14 лютого.

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