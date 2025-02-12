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12 февраля 2025, 14:47

Стало известно, сколько дальнобойных ракет и дронов изготовит Украина в 2025 году

12 февраля 2025, 14:47
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фото: Елена Шуляк/Facebook
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В этом году Украина планирует произвести не менее 30 тыс. дальнобойных беспилотников и 3 тыс. крылатых ракет и ракетных дронов

Такие цифры озвучила глава партии "Слуга Народа" и народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

"Президент Украины Владимир Зеленский, его Офис, Кабинет министров, Верховная Рада, в том числе и наша партия "Слуга Народа", работают на своих направлениях, чтобы как можно скорее приблизить справедливый мир. Перенесение войны на территорию РФ, удары по их инфраструктуре в тылу – это один из действенных инструментов справедливого мира". Именно поэтому по заданию главы государства направляются максимальные усилия и ресурсы для того, чтобы "прокачать" украинское войско новой техникой и оружием, что даст со своей стороны большие возможности нашим солдатам", – говорит Елена Шуляк.

В целом как минимум 739 млрд грн в этом году направит государство на программы производства и закупки оружия. Это рекордный бюджет за время полномасштабной войны. В партии "Слуга Народа" добавляют, что государство делает акцент именно на закупку украинского оружия и техники, которые уже хорошо оттестированы и проверены практикой на поле боя. В прошлом году уже заключены первые долгосрочные контракты на несколько лет, в этом году такая практика будет продолжаться, чтобы стать нормой для производителей вооружения и военной техники.

В политической силе говорят, что партия стабильно и системно направляет средства для укрепления Сил обороны Украины. Так, по инициативе главы партии Елены Шуляк, в течение полномасштабной войны "Слуга Народа" направила на украинскую армию 400 млн грн сэкономленных средств, а также еще 49 млн грн сэкономленных средств финансирования партия направила в государственный бюджет. На эту сумму закупили 2000 отечественных РЭБов и противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П".

К слову, активно в процесс помощи фронту включаются и депутаты "Слуги Народа" в регионах. Они не только поддерживают решения, касающиеся помощи Силам обороны, но и сами инициируют выделение дополнительных средств из областных и районных бюджетов, а также из бюджетов громад. И в настоящее время таким образом ими уже инициировано выделение около 20 млрд грн.

Ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявляла, что команда власти стабильно и системно работает над тем, чтобы упростить украинским ветеранам и действующим военнослужащим любую бумажную волокиту и дать возможность максимально сконцентрироваться на своих задачах. Для этого государство цифровизирует и переносит в смартфон ряд процессов, которые касаются, например, предоставления рапортов, оформления справок и денежной помощи, что недавно требовало длительных походов по различным учреждениям и заполнения груды бумаг.

производство дрон ракета Шуляк Елена Алексеевна беспилотники
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