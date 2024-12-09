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Авторы исследования о теневой экономике в Украине заявили, что журналисты Bihus.Info некорректно интерпретировали их данные в своем расследовании о налоговых схемах. Выводы, сделанные журналистами, ошибочны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Украинского совета бизнеса.

"В последнее время опубликованы десятки качественных журналистских расследований, которые значительно помогают правоохранительной и антикоррупционной системе делать свою работу. Однако случаются и исключения, когда отдельные журналисты делают некачественную работу, не пытаясь разобраться в освещаемом вопросе", – говорится в сообщении.

Именно таким случаем стало недавнее расследование Bihus.Info о крупнейших теневых схемах в экономике. Авторы материала, ссылаясь на исследования экспертов ІСЕТ и CASE, не прочитали оригинальный отчет, не обратились за комментариями к его авторам и не привлекли специалистов по налоговой политике.

Главный тезис расследования Bihus.Info заключался в том, что самые большие схемы теневой экономики остаются неизменными на протяжении многих лет, а все действия властей по их минимизации – безрезультатны. Однако это не соответствует действительности. Как отмечено в самом исследовании, на которое ссылались журналисты, часть схем существенно уменьшилась, хотя некоторые, напротив, выросли. Эти выводы отчетливо отражены в инфографике отчета.

По словам экономиста и координатора Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, проблема теневых схем остается актуальной: ежегодные потери бюджета из-за налоговых уклонений составляют 450–500 млрд гривен. Однако для их минимизации нужны слаженные действия власти, парламента и гражданского общества. Некачественные журналистские материалы лишь усложняют борьбу с теневой экономикой.

Гетман подчеркнул, что проблематика серых схем требует внимания, но материалы, которые представляют искаженные данные, не способствуют ее решению. Они лишь отвлекают общество от реальной ситуации и тормозят работу по решению проблемы.

Подробнее об исследовании – по ссылке.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили компанию, которая уклонялась от уплаты налогов в значительных размерах – 12,1 млн. грн.