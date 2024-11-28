Рекордное повышение налогов в Украине: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий существенное повышение налогов.
Об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта №11416-д на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Закон предусматривает:
- увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
- введение авансовых взносов для АЗС;
- установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
- установление 25% налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений;
- помесячная отчетность по НДФЛ.
Напомним, в октябре Верховная Рада приняла в целом законопроект №11416-д о рекордном повышении налогов. Это решение поддержали 247 нардепов.
Новый законопроект Кабинета Министров Украины предусматривает повышение налогов на сумму 140 млрд грн.
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