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Во Львовской области разоблачена компания, которая уклонялась от уплаты налогов в значительных размерах. Основной сферой деятельности фирмы была торговля мясными и морепродуктами

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Чиновники компании осуществляли продажу товаров за наличные деньги, а для уменьшения остатков продукции оформляли продажи в адрес компаний с рисковыми признаками. Кроме того, для искусственного создания налогового кредита по НДС чиновники фиксировали в учете операции по приобретению товаров у фиктивных предприятий. Такие сделки с покупкой и продажей товаров отражались в бухгалтерской и налоговой документации, что позволило компании избежать уплаты налога на прибыль в размере 8,5 млн грн и НДС на сумму 3,6 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли 2,4 млн грн незадекларированных наличных денег, компьютеры, документацию и печать одного из рисковых контрагентов.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Напомним, в Винницкой области разоблачили застройщика в неуплате 4,5 миллиона налогов.