Массированная атака России по Украине вызвала угрозу ядерной безопасности: заявление МАГАТЭ

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Из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности. Это нанесло ущерб энергетической инфраструктуре страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Как отмечается в сообщении, атака 17 ноября была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

Главные линии от четырех подстанций были отключены, что влияет на стабильность энергоснабжения.

Только два из девяти действующих реакторов работают на 100% мощности, еще шесть уменьшили производство до уровня 40–90%.

Гросси подчеркнул, что стабильность сети является ключевой для безопасности ядерных объектов. Он также подчеркнул важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности, в частности, обеспечения надежного внешнего энергоснабжения для АЭС.

Напомним, как сообщили ранее воздушные силы ВСУ, 17 ноября противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.