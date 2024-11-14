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14 ноября 2024, 15:36

Боголюбов опроверг наличие активов и уплату налогов в россии

14 ноября 2024, 15:36
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Украинский бизнесмен Геннадий Боголюбов выступил с жестким опровержением информации о владении им многомиллиардным полимерным бизнесом в Петербурге.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Недавно ряд медиа опубликовал материалы, где утверждалось, что бизнесмен якобы платит значительные налоги в бюджет страны-агрессора через компанию АО "Петрус" – филиал производственной фирмы "Ретал".

"Для меня очевидно, что против меня разворачивается заказная кампания. Некоторые старательно пытаются изобразить меня и мой бизнес в искаженном виде, чтобы воспользоваться ситуацией и продвинуть собственные корпоративные интересы", – заявил Боголюбов.

По словам бизнесмена, авторы публикаций намеренно объединяют различные, часто недостоверные данные, создавая искусственную связь между ним и российскими предприятиями. Он категорически отрицает любую причастность к бизнесу в России и подчеркивает, что прекратил участие в кипрской компании "Ретал" еще в 2016 году. Также Боголюбов подчеркивает, что никогда не имел отношения к кипрской компании Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

"Попытки связать меня с Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через работников кипрских сервисных провайдеров – это откровенная манипуляция. По такой логике можно назвать связанными между собой практически все компании на Кипре, которые обслуживаются определенным сервисным провайдером", – поясняет бизнесмен.

Боголюбов отмечает, что в последнее время заметил систематическое появление публикаций, которые искажают его бизнес-деятельность. По его словам, авторы таких материалов сознательно манипулируют фактами: "Они искажают информацию, ссылаются на документы, касающиеся других лиц, цитируют судебные определения, которые не имеют никакого отношения к теме статьи, и откровенно манипулируют темой войны".

"Знаю, кто стоит за этим и не планирую оставаться в стороне", – подчеркнул Геннадий Боголюбов, намекая на возможный ответ на информационные атаки.

Ситуация развивается на фоне повышенного внимания общества к бизнес-связям украинских предпринимателей с предприятиями страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения. Особенно пристально общественность и медиа отслеживают деятельность бывших владельцев "ПриватБанка".

Боголюбов Геннадий Борисович бизнесмены бизнес Россия налоги
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