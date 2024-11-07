Олег Татаров во время войны неоднократно летал в Россию: расследование "Схем"

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Олег Татаров, занимающий в настоящее время должность заместителя руководителя Офиса президента, после 2014 года по меньшей мере девять раз летал в Россию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование проекта "Схемы".

По данным журналистов, Татаров, занимавшийся до получения должности в ОП адвокатской деятельностью, трижды был в РФ в 2017-м, четыре раза в 2018-м, и дважды – в 2019 году. В последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

Поскольку после 2014 авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, в большинстве поездок Татаров доставался Москвы из Киева через Минск.

Журналисты "Схем" проанализировали и сопоставили данные о поездках Олега Татарова посредством доступа к информации из баз данных о пересечении границы трех стран – Украины, Беларуси и России.

Журналисты направили официальный запрос Татарову с просьбой объяснить, с какой целью он летал в Россию, впрочем, на момент публикации материала ответа не получили.

Напомним, в сентябре этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей руководителя Офиса президента.