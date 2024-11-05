На Львовщине разоблачили "бизнесменов", которые под видом гумпомощи завезли и продали более 500 машин

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Сотрудники БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, которые в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей. Фигуранты уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов

Об этом сообщает пресс-центр Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Следствием установлено, что злоумышленники завозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

"С начала 2024 года таким образом в Украину попало более 500 автомобилей", – говорится в сообщении.

В дальнейшем часть автомобилей фигуранты реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Другую часть транспортных средств злоумышленники разбирали на запчасти для продажи.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели три контрольные закупки автомобилей.

Правоохранители провели более 50 обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли 30 автомобилей, документы, наличные деньги и компьютерную технику.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, во Львовской области правоохранители заблокировали очередную незаконную схему выезда за границу уклонистов уклонистов под видом волонтеров.

Ранее сообщалось, что четверо чиновников, занимавших руководящие должности в горсовете Днепра, присвоили 10,5 млн грн на закупках для ВСУ.