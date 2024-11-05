На Львовщине разоблачили "бизнесменов", которые под видом гумпомощи завезли и продали более 500 машин
Сотрудники БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, которые в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей. Фигуранты уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов
Об этом сообщает пресс-центр Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.
Следствием установлено, что злоумышленники завозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи для ВСУ.
"С начала 2024 года таким образом в Украину попало более 500 автомобилей", – говорится в сообщении.
В дальнейшем часть автомобилей фигуранты реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Другую часть транспортных средств злоумышленники разбирали на запчасти для продажи.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели три контрольные закупки автомобилей.
Правоохранители провели более 50 обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли 30 автомобилей, документы, наличные деньги и компьютерную технику.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, во Львовской области правоохранители заблокировали очередную незаконную схему выезда за границу уклонистов уклонистов под видом волонтеров.
Ранее сообщалось, что четверо чиновников, занимавших руководящие должности в горсовете Днепра, присвоили 10,5 млн грн на закупках для ВСУ.