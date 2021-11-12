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12 ноября 2021, 13:52

Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на этот отопительный сезон

12 ноября 2021, 13:52
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Фото: из открытых источников
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На правительственном портале обнародованы цены на газ и электроэнергию, которые в этом отопительном сезоне останутся неизменными

Как пишет RegioNews, об этом заявил во время эфира программы "Право на власть" на телеканале "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час.

Глава правительства подчеркнул, что тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.

"Нафтогаз" сегодня предлагает населению газ по цене 7,96 грн за кубометр. Те потребители, что попали на поставщика "последней надежды", также платят такую цену. Кроме того, мы заключили меморандум с представителями местного самоуправления, чтобы оставить тарифы на тепло и горячую воду на прошлогоднем уровне. Для этого государство дает 4% НДФЛ и 13,44% акциза в местные бюджеты следующего года. Это более чем 30 млрд грн, которых вполне достаточно для выполнения этой задачи", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр заверил, что все украинцы, которые нуждаются в субсидиях, будут ими обеспечены. Он напомнил, что в "красных" зонах нормативы для начисления субсидий украинцам увеличены на 50% согласно постановлению правительства.

Ранее мы писали, что Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Это означает, что уже с мая тарифы по годовым контрактам для населения могут вырасти.

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