Украина пообещала МВФ не сдерживать цены на газ для населения - СМИ

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Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Это означает, что уже с мая тарифы по годовым контрактам для населения могут вырасти

Как пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина это условие содержится в обновленном меморандуме сотрудничества с МВФ.

Цены на энергоносители и горячую воду с мая следующего года должны будут полностью отражать расходы компаний на оказание услуг, включая капитальные вложения.

Кроме этого, с весны до 50% газа "Укргаздобыча" должна продаваться не "Нафтогазу", а через биржу. Дмитрию Фирташу придется провести анбандлинг своих компаний, отказавшись либо от облгазов, либо от газсбытов.

Также, согласно договоренностям с МВФ, если по каким-то причинам "Нафтогазу" потребуются дополнительные средства, эта потребность в течение отопительного сезона "будет покрываться за счет прозрачного и прямого субсидирования из бюджета"

В Кабмине официально не комментируют содержание меморандума. Тогда как не под запись один из чиновников, знакомый с достигнутыми договоренностями, рассказал, что при подготовке документа исходили из того, что весной импортная цена газа существенно снизится, а поэтому рост тарифов в Украине удастся избежать. "Мы пока прогнозируем, что цена (по новому годовому контракту-ред.) будет плюс-минус такая же, как сейчас", - сказал собеседник издания.

Напомним, что стоимость газа для населения сейчас зафиксирована на уровне около 8 гривен за кубометр до конца апреля 2022 года.