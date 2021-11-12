Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на цей опалювальний сезон

Фото: iз відкритих джерел

На урядовому порталі оприлюднені ціни на газ та електроенергію, які в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними

Як пише RegioNews, про це заявив під час ефіру програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год.

Глава Уряду підкреслив, що тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.

"Нафтогаз" сьогодні пропонує населенню газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Ті споживачі, що потрапили на постачальника "останньої надії", також платять таку ціну. Крім того, ми уклали меморандум з представниками місцевого самоврядування, щоб залишити тарифи на тепло і гарячу воду на торішньому рівні. Для цього держава дає 4% ПДФО і 13,44% акцизу до місцевих бюджетів наступного року. Це більш ніж 30 млрд грн, яких цілком достатньо для виконання цього завдання", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр запевнив, що всі українці, які потребують субсидій, будуть ними забезпечені. Він нагадав, що в "червоних" зонах нормативи для нарахування субсидій українцям збільшені на 50% згідно з Постановою Уряду.

Раніше ми писали, що Україна пообіцяла МВФ відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости.