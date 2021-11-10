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Кабмин хочет приватизировать "Центрэнерго" вместе с шахтами в составе реанимированной НАК "ЭКУ"
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10 ноября 2021, 14:48

Кабмин хочет приватизировать "Центрэнерго" вместе с шахтами в составе реанимированной НАК "ЭКУ"

10 ноября 2021, 14:48
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Фото: Центрэнерго
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Кабинет Министров одобрил постановление о передаче госпакета акций ПАО "Центрэнерго" и государственных угольных шахт в состав восстановленной НАК "Энергетическая компания Украины"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"От планов приватизации "Центрэнерго" мы не отказываемся и считаем, что создание компании, где есть и добыча угля, и генерация, лишь повысит интерес к ней во время проведения открытого аукциона", – прокомментировал решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пояснительной записке к документу указано, что "в дальнейшем компании предполагается передать пакет акций ПАО "Центрэнерго", принадлежащий государству, после чего уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий и акциями "Центрэнерго") 100% акций компании станут объектом большой приватизации".

В Минэнерго отметили, что решение возобновить НАК "ЭКУ" и передать ей в собственность и управление "Центрэнерго" и госшахты позволит реализовать предусмотренный распоряжением Кабмина №1215 от 5 октября 2020 года план создания АО, которое объединит государственную угольную генерацию с перспективными шахтами.

Напомним, что НАК "ЭКУ", созданная в 2004 году, руководила корпоративными правами государства в электроэнергетике. С ходом приватизации в управлении НАК оставалось все меньше энергоактивов, и постановлением Кабмина от 3 сентября 2014 года принято решение о ее ликвидации. Правительству принадлежит 100% акций НАК "ЭКУ".

Как сообщалось, Министерство экономики обнародовало перечень 737 объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2021-2023 годах, среди которых "Центрэнерго", "Объединенная горно-химическая компания", "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Одесский припортовый завод", угольная компания "Краснолиманская", "Лисичанскуголь" и другие.

приватизация Центрэнерго Кабмин Денис Шмыгаль

 
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