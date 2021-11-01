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01 ноября 2021, 14:19

На Львовщине горняки устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате

01 ноября 2021, 14:19
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Фото: из открытых источников
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Во Львовской области горняки шахты "Степная" не спустилась под землю. Они требуют, чтобы им выплатили задолженность по зарплате

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Суспильному" сообщил председатель первичной профсоюзной организации независимого профсоюза горняков Украины Василий Семканич.

По его словам, около 150 шахтеров провели сборы и решили не работать до выплаты зарплаты.

"Есть задолженность за июль, август, сентябрь. Общая сумма задолженности по шахте "Степной" 56 миллионов 170 тысяч", - рассказал Семканич.

Он также добавил, что горняки будут требовать отставки генерального директора ГП "Львовуголь".

Всего на шахте "Степной" работают 1100 человек. В ГП "Львовуголь" входит шесть шахт.

"Шахта "Степная" зарабатывает до 40 миллионов гривен в месяц. И мы зарабатываем деньги себе на зарплату и на другие зарплаты. Но деньги не выплачивают. Уголь покупают у других стран за более дорогую цену", - заявил Семканич.

Ранее сообщалось, что в городе Сокале Львовской области женщины шахтеров вместе с детьми пришли к зданию ГП "Львовуголь". Они требовали, чтобы шахтерам выплатили задолженность по зарплате.

шахтеры зарплаты деньги протест уголь

 
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