Шмыгаль утверждает, что госрегулирование цен на социально значимые товары является распространенной практикой

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что государственное регулирование цен на товары существенной социальной значимости является распространенной практикой во многих странах мира

Об этом сказал Шмыгаль на брифинге во время рабочей поездки в Кировоградскую область, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Есть социальные группы товаров, на которые может устанавливаться государственное регулирование уровня наценки. Таких групп товаров более 20, еще в прошлом году были установлены соответствующие уровни наценки... Все эти вещи остаются... Другие товары у нас не регулируются, - сказал Шмыгаль.

Так он оценивает результаты государственного регулирования цен на отдельные товары.

Премьер подчеркнул, что это распространенная практика во многих странах мира, когда государство регулирует социальные группы товаров.

Известно, что Кабинет Министров во время карантина ввел государственное регулирование цен на товары существенной социальной значимости и товары противоэпидемиологического назначения. Итак, с 18 мая 2020 года компании обязаны декларировать подорожание розничных цен на такие товары более 5%.

Как сообщалось, в Минэкономики планируют повысить минимальные цены на алкоголь.

Ранее, весной 2020-го Минэкономики контролировало наличие продуктов в магазинах.