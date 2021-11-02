Минэнерго перечислило на погашение зарплатных долгов шахтерам 671,4 млн грн

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"Средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также на выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года", — говорят в Минэнерго.

Указаны 671,4 млн грн — часть средств, выделенных в начале октября в соответствии с внесенными в госбюджет изменениями (для выплат шахтерам планировалось дополнительно направить 1 млрд грн).

Еще 335,8 млн грн предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.

Напомним, ранее шахтеры угрожали пикетом под зданием офиса президента из-за долгов по зарплате.