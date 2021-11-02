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02 ноября 2021, 10:19 34

Минэнерго перечислило на погашение зарплатных долгов шахтерам 671,4 млн грн

02 ноября 2021, 10:19 34
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Фото: Рixabay
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На зарплаты горнякам государственных шахт 1 ноября перечислили 671,4 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"Средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также на выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года", — говорят в Минэнерго.

Указаны 671,4 млн грн — часть средств, выделенных в начале октября в соответствии с внесенными в госбюджет изменениями (для выплат шахтерам планировалось дополнительно направить 1 млрд грн).

Еще 335,8 млн грн предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.

Напомним, ранее шахтеры угрожали пикетом под зданием офиса президента из-за долгов по зарплате.

шахтеры деньги Минэкономики

 
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