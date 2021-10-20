Минимальные цены на алкоголь вырастут до 34,2% - проект постановления КМУ

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Об этом говорится в обнародованном на сайте Минэкономики для обсуждения проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957", передает RegioNews

Известно, что Постановление № 957 регулирует установление размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Соответствующее приложение предлагается изложить в новой редакции, изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования.

Действующий размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки введен в сентябре 2018 года (Постановление № 748), кроме розничной цены на игристые вина и газированные винные напитки, размер которой был повышен в этом году Постановлением № 17.

Предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков, в частности розничные цены на:

- водку и ликеро-водочные изделия - 8,3%;

- виски, ром и джин - 8,4%;

- коньяк (бренди) - 4,8-8,3%;

- винодельческую продукцию (сидр и перри; вина, вермуты и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая прочность которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта) - 8,2-34,2 процента.

Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не будут менять.

Как сообщалось, в Минэкономики объяснили, почему росли цены в сентябре.