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28 октября 2021, 14:35 3

Кабмин предлагает ввести электронные проверки бизнеса

28 октября 2021, 14:35 3
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из открытых источников
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Кабмин предлагает внедрить электронные проверки для бизнеса и установить ответственность за представление ложных данных

Как передает RegioNews соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства

Согласно проекту документа, налогоплательщики будут обязаны представлять в органы ГНС экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также изменения в фінстані плательщика налогов за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.

Для крупных налогоплательщиков обязанность возникает с 01.01.2025, для других плательщиков определенных статьей 180 Налогового кодекса — с 01.01.2027.

За непредставление, несвоевременное представление, представление с ошибками предусмотрена ответственность. При этом за первое нарушение санкции не применяются.

Напомним, что проверки налоговиков и Гоструда выявили 240 нелегальных работников за 2 дня

Кабмин бизнес проверки налоги

 
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