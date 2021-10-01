В Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения

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Начиная с 1 октября в Украине снизился тариф на электроэнергию для 80% населения Украины - теперь он составит 1,44 грн за кВт-ч, но только при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Благодаря разработанной Минэнерго финансовой модели возложения специальных обязанностей (ВСО) государственные производители электроэнергии, которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем своей продукции на рыночных условиях. За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая модель ПСО позволит госкомпаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения.

В Минэнерго также добавили, что тарифы на электроэнергию гарантированно будут неизменными в течение всего отопительного сезона

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в отопительный сезон "тарифы будут оставаться стабильными".

Раньше в правительстве рассказали, каким будет средний размер субсидии этой зимой.