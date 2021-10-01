08:42  01 октября
COVID в Украине: за сутки выявили 12 тысяч случаев заражения
09:49  01 октября
В Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения
08:09  01 октября
ООС: за сутки 13 обстрелов, погиб украинский боец
UA | RU
UA | RU
01 октября 2021, 09:49 1620

В Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения

01 октября 2021, 09:49 1620
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Начиная с 1 октября в Украине снизился тариф на электроэнергию для 80% населения Украины - теперь он составит 1,44 грн за кВт-ч, но только при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Благодаря разработанной Минэнерго финансовой модели возложения специальных обязанностей (ВСО) государственные производители электроэнергии, которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем своей продукции на рыночных условиях. За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая модель ПСО позволит госкомпаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения.

В Минэнерго также добавили, что тарифы на электроэнергию гарантированно будут неизменными в течение всего отопительного сезона

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в отопительный сезон "тарифы будут оставаться стабильными".

Раньше в правительстве рассказали, каким будет средний размер субсидии этой зимой.

тарифы цена электричество отопление Минэнерго

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua