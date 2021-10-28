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28 октября 2021, 14:59 4

Кабмин дополнил перечень предприятий для большой приватизации

28 октября 2021, 14:59 4
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности-список дополнили "Заводом алюминиевой фольги", что в Запорожье

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заседание правительства 28 октября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в соответствии со статьей 5 Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" к объектам большой приватизации относятся объекты государственной или коммунальной собственности, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, стоимость активов которых согласно данным финансовой отчетности за последний отчетный год превышает 250 миллионов гривен.

Согласно данным отчета о финансовом состоянии государственного предприятия "Завод алюминиевой фольги" на 31.12.2020 стоимость его активов составляет 374 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины является уполномоченным органом управления государственного предприятия "Завод алюминиевой фольги".

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ проведет проверку использования государственных средств на "крупное строительство".

Кабмин

 
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