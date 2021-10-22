"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице

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В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявляют о возможных веерных отключениях электроэнергии в столице зимой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы компании

"В условиях низких запасов угля на украинских электростанциях становятся возможными угрозы применения в зимний период графиков ограничения потребления электроэнергии", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что производство электроэнергии на ТЭЦ при нынешней стоимости газа является убыточным.

Со своей стороны заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев уверяет, что запасов топлива достаточно для прохождения отопительного сезона, таким образом отрицая возможность отключений.

Напомним, что заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что столица согласилась компенсировать разницу в тарифах на отопление, которые выросли из-за подорожания газа. До этого столичная власть объявила о повышении стоимости отопления для населения почти до 3 тысяч гривен.