Стоимость тепла для киевлян может вырасти на 50%

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Тарифы "Киевтеплоэнерго" на поставку тепловой энергии для населения вырастут с начала отопительного сезона

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение Киевской городской государственной администрации от 19 октября

Решение вступает в силу с даты опубликования и будет действовать до 30 сентября 2022 года.

Согласно документу, тариф на поставку тепловой энергии для населения установлены на уровне 2381,54 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 47,7% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения в течение отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС). Это меньше, чем действующий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Однако он вырастет до 119,83 гривен после окончания отопительного сезона.

Напомним, что КГГА в октябре уже обнародовала распоряжение о подорожание тепла для населения. Однако вскоре после этого "Киевтеплоэнерго" заявило, что стоимость тепла для населения не изменится, а заместитель главы столичной горгосадминистрации Николай Поворозник сообщил, что столица компенсирует разницу в тарифах.