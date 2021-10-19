Украина готовится импортировать газ из Румынии

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Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что, помимо собственной добычи, компания обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений.

У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который в хранилищах, - цитирует пресс-служба Витренко.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составляют 18,66 млрд куб.м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Как сообщалось, коммерческий импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается.