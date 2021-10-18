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18 октября 2021, 17:32 3

"Батькивщина" требует объявления чрезвычайного положения в энергетике

18 октября 2021, 17:32 3
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Фото ba.org.ua
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Партия предложила свой план действий по выходу из энергетического кризиса, что подразумевает объявление чрезвычайного положения в энергетике

Об этом сообщила пресс-служба ВО"Батькивщина", передает RegioNews.

Народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ситуация в энергетической отрасли в Украине становится критической, поскольку объемов газа в хранилищах может не хватить на всю зиму, а люди и учреждения получают платежки в несколько раз выше, чем обещали власти,

Перекладывать ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя! Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания. Для того, чтобы уладить ситуацию уже сейчас, есть все возможности, стоит только начать действовать, - цитирует Тимошенко пресс-служба.

Отмечается, что нардеп также предложила собственный план действий по выходу из энергетического кризиса, что подразумевает объявление чрезвычайного положения в энергетике и воплощение нескольких неотложных шагов, среди которых немедленное прекращение экспорта природного газа из Украины, срочное устранение всех посредников между добытчиками газа и облгазами, скорейшее принятие закона "Батькивщины" №4680 относительно направления дешевого газа собственной добычи на нужды населения.

Я хочу, чтобы парламент вернул себе функции парламента, чтобы мы наконец принимали нужные людям решения, а не обслуживали чужие коррупционные интересы, - отметила Тимошенко.

Она также раскритиковала меморандум, предложенный Кабинетом Министров местным общинам, требуя создания в парламенте временной следственной комиссии, и заявила об инициировании отчета премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о готовности страны к отопительному сезону.

Как сообщалось, запасы угля в Украине почти вчетверо меньше плановых.

Раньше на Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия поставок газа бюджетникам, такая же ситуация на Закарпатье, также в Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла.

Кроме этого, долги украинцев за коммуналку составляют почти 63 млрд грн.

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