"Батькивщина" требует объявления чрезвычайного положения в энергетике
Партия предложила свой план действий по выходу из энергетического кризиса, что подразумевает объявление чрезвычайного положения в энергетике
Об этом сообщила пресс-служба ВО"Батькивщина", передает RegioNews.
Народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ситуация в энергетической отрасли в Украине становится критической, поскольку объемов газа в хранилищах может не хватить на всю зиму, а люди и учреждения получают платежки в несколько раз выше, чем обещали власти,
Перекладывать ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя! Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания. Для того, чтобы уладить ситуацию уже сейчас, есть все возможности, стоит только начать действовать, - цитирует Тимошенко пресс-служба.
Отмечается, что нардеп также предложила собственный план действий по выходу из энергетического кризиса, что подразумевает объявление чрезвычайного положения в энергетике и воплощение нескольких неотложных шагов, среди которых немедленное прекращение экспорта природного газа из Украины, срочное устранение всех посредников между добытчиками газа и облгазами, скорейшее принятие закона "Батькивщины" №4680 относительно направления дешевого газа собственной добычи на нужды населения.
Я хочу, чтобы парламент вернул себе функции парламента, чтобы мы наконец принимали нужные людям решения, а не обслуживали чужие коррупционные интересы, - отметила Тимошенко.
Она также раскритиковала меморандум, предложенный Кабинетом Министров местным общинам, требуя создания в парламенте временной следственной комиссии, и заявила об инициировании отчета премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о готовности страны к отопительному сезону.
Как сообщалось, запасы угля в Украине почти вчетверо меньше плановых.
Раньше на Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия поставок газа бюджетникам, такая же ситуация на Закарпатье, также в Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла.
Кроме этого, долги украинцев за коммуналку составляют почти 63 млрд грн.