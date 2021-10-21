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21 октября 2021, 16:39 29

Витренко рассказал, когда в Украине может подешеветь газ

21 октября 2021, 16:39 29
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Фото из открытых источников
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НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что к маю следующего года цена на газ стабилизируется

Об этом он сообщил в интервью главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко DW Ukrainian, пишет RegioNews.

Это позволит компании установить в годовом тарифе для населения приемлемую стоимость.

"Мы надеемся, что к маю цена нормализуется, и когда мы будем фиксировать цены на следующий период, мы это будем делать на приемлемом уровне для большинства украинских потребителей", - сказал он.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона.

газ Нафтогаз Юрий Витренко

 
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