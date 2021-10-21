Витренко рассказал, когда в Украине может подешеветь газ

Об этом он сообщил в интервью главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко DW Ukrainian, пишет RegioNews.

Это позволит компании установить в годовом тарифе для населения приемлемую стоимость.

"Мы надеемся, что к маю цена нормализуется, и когда мы будем фиксировать цены на следующий период, мы это будем делать на приемлемом уровне для большинства украинских потребителей", - сказал он.