Витренко рассказал, когда в Украине может подешеветь газ
НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что к маю следующего года цена на газ стабилизируется
Об этом он сообщил в интервью главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко DW Ukrainian, пишет RegioNews.
Это позволит компании установить в годовом тарифе для населения приемлемую стоимость.
"Мы надеемся, что к маю цена нормализуется, и когда мы будем фиксировать цены на следующий период, мы это будем делать на приемлемом уровне для большинства украинских потребителей", - сказал он.
Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона.
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