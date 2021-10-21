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21 октября 2021, 11:49 24

Кличко: завтра может быть принято решение о введении в Киеве "красной" зоны

21 октября 2021, 11:49 24
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В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую Киев попадет на днях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За минувшие сутки в Киеве-почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер, – от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по пол тысячи больных. И большинство из них-в тяжелом состоянии. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50 процентов коек, которые подготовил город для лечения больных на коронавирус, заполнены. А с кислородом заполнены более 63 процентов. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", – сказал Виталий Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимость вакцинации.

В случае если Госкомиссия по вопросам ТЕБ и ЧС поддержит решение относительно красной зоны в столице оно может вступить в силу уже с понедельника.

Напомним, что с 23 октября в Сумской области введена "красная" зона. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

- с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного” уровня эпидемической опасности", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Херсонскую область к "красному" уровню эпидемической опасности.

15 октября туда же попали еще четыре области.

COVID-19 Кличко Виталий КГГА

 
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