В КГГА вновь заговорили об исчезновении маршруток в столице

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"Говорю вам точно, что маршрутка в городе Киеве исчезнет как класс... У всех перевозчиков есть 2 пути: поменяться - исполнить требования города и повысить стандарты, или исчезнуть", - сказал Усов во время брифинга, пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини.

Он отметил, что в июле киевские власти уволили всех работников Коммунальной службы перевозок из-за реорганизации структуры предприятия, после чего был проведен аудит.

"По результатам проведения аудита на протяжении последних 3 недель городом было расторгнуто на основании выявления в соответствии с законом подделок в документации, которая подавалась на конкурс (на определение перевозчиков на городских автобусных маршрутах по новым стандартам), 28 договоров на более чем 230 маршруток. Город выявил фальсификации, подделки, использование заведомо ложных документов. И в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров совершил действия в виде расторжения договоров", - сказал Усов.

Он добавил, что на 21 маршруте будут новые перевозчики, а большинство вернут "Киевпастрансу".

"Из 28 маршрутов на сегодня (договоры по) 21 мы считаем окончательно расторгнутыми. По еще 7 происходят юридические процедуры и некоторые механические процессы, которые приведут к их финальному расторжению. Город Киев из 21 маршрута, которые неразделимо принадлежали недобросовестным частным перевозчикам, 16 возвращает "Киевпастрансу", и мы видим, что в будущем, как раньше по этим маршрутам будет ездить наш ключевой магистральный городской перевозчик, которого мы содержим за счет средств плательщиков налогов, который имеет самые большие автобусы и хороший транспорт, который развивается каждый год", - сказал Усов.

Он отметил, что по 5 маршрутам были составлены временные договоры с перевозчиками, которые подписали с городом дополнительные договоры о выполнении стандартов.

Усов также добавил, что мэр Киева Виталий Кличко ставит перед флагманским коммунальным предприятием задачу на следующий год увеличить парк транспортных средств на несколько сотен автобусов и троллейбусов.

"Соответствующие документальные подготовительные работы уже ведутся. Как только это будет сделано, на каждый троллейбус, который выйдет на маршрут, с маршрутов будет снято соответствующее с коэффициентом количество маршруток, какими бы хорошими они не были", - сказал он.

Столичные чиновники уже не впервые говорят об отказе в маршруток, однако это завершается преимущественно на уровне разговоров.