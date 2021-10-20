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20 октября 2021, 17:08 7

В Киеве подорожает общественный транспорт - КГГА

20 октября 2021, 17:08 7
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из открытых источников
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В Киеве плата за проезд в коммунальном общественном транспорте вырастет из-за цен на энергоносители

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, которого цитирует прессслужба КГГА

"Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранение стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков", – рассказал он.

По словам Поворозника, в условиях повышения тарифов на энергоносители оставить действующую стоимость проезда будет означать "загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий".

Поэтому город начал процедуру по повышению тарифа, сейчас ожидаются предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, предложение подадут на обсуждение общественности.

По словам Поворозника, летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

Он отметил, что город "как можно дольше переносил момент повышения стоимости проезда". Однако после того, как город согласился компенсировать разницу в тарифе на тепло для населения за счет местного бюджета, финансировать "и так дотационный общественный транспорт" стало невозможно.

Все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся.

КГГА проезд транспорт льгота

 
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